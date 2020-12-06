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Диетолог предупредил об опасности черного хлеба

Тамара Астапенкова
02:27 06.12.2020
Майкл Мосли советует людям, страдающим диабетом, есть не хлеб, а бобовые и цельное зерно.
Диетолог предупредил об опасности черного хлеба
© Фото: pixabay

Британский диетолог Майкл Мосли призвал больных диабетом второго типа с осторожностью выбирать черный хлеб, который врачи рекомендуют пациентам, как альтернативу белому. Мосли утверждает, что некоторые виды черного хлеба могут провоцировать повышения уровня сахара в крови. Об этом пишет издание Express.

По словам диетолога, продающийся хлеб в магазинах содержит различные добавки, которые улучшают вкус, но при этом влияют на уровень глюкозы в крови сильнее, чем при употреблении батона. Кроме того, часто производители за черный выдают перекрашенный белый хлеб.

Майкл Мосли советует людям, страдающим диабетом, есть не хлеб, а бобовые и цельное зерно: киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис и гречку. Эти продукты содержат сложные углеводы, предотвращающие резкие скачки уровня сахара в крови, а также клетчатку, необходимую для здоровой микрофлоры кишечника.

Ранее международное группа ученых заявила, что риск возникновения диабета второго типа гораздо меньше у тех людей, кто любит употреблять в пищу натуральные продукты. После четырех лет исследований, они пришли к выводу, что у тех кто ел только органическую пищу диабет развивался на 35% реже.

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