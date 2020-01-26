Россиянин бросил двоих сыновей в Шереметьево

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который сегодня оставил в аэропорту Шереметьево двоих несовершеннолетних сыновей.

«Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту. Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. В дальнейшем дети будут переданы в медицинское учреждение», - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России.

По данным СМИ, у брошенных мальчиков при себе была записка от их отца. В ней говорится, что у мужчины нет денег для того, чтобы содержать детей, поэтому он их оставляет.

Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова уже взяла данную ситуацию на контроль. Она находится на связи со всеми ведомствами в связи с происшествием. По данным пресс-службы Кузнецовой, в ближайшее время детей обследуют в больнице. Начаты поиски ближайших родственников мальчиков.