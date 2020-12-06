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Ученые выяснили, как соль влияет на гипертоников и лишний вес

Ян Брацкий
21:46 06.12.2020
Выводы ученых подтвердили важность снижения натрия в пище для профилактики и лечения гипертонии.
Ученые выяснили, как соль влияет на гипертоников и лишний вес
© Фото: pixabay

Американские ученые предостерегли страдающих гипертонией пациентов от употребления чрезмерно соленой пищи. Такая еда провоцирует жажду, а потребление большого количества воды таким людям противопоказано.

К тому же группа исследователей бостонского медицинского центра Beth Israel Deaconess опровергла мнение о том, что большое количество соли способствует похудению. Теория была опробована на практике при попытке разработать рекомендации по питанию для людей с повышенным давлением.

В научном эксперименте приняли участие 400 человек, часть из которых питалась традиционной едой, остальные потребляли здоровую пищу с тремя различными уровнями солености.

Выяснилось, что дефицит соли в еде уменьшает жажду и давление, а также не влияет на набор веса. Поэтому исключение соли признали важным фактором в лечении гипертонии и совершенно бесполезным способом сбросить лишние килограммы.

«Наше исследование вносит важный вклад в научную дискуссию и подчеркивает важность снижения содержания натрия в пище в качестве средства для снижения кровяного давления», - говорится в релизе медицинского центра, который публикует научное издание Hypertension.

Поэтому больные гипертонией могут смело снижать количество соли в пище без страха набрать лишний вес, говорится в отчете ученых. Следующим шагом станет изучение особенностей питания больных сахарным диабетом, пообещали исследователи.

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