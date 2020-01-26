«Он мог писать мемуары уже в 30 лет»: руководитель правозащитного центра о Всеволоде Чаплине

Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев охарактеризовал протоиерея Всеволода Чаплина, которого не стало сегодня, как выдающегося и уникального человека.

«Живя в атеистической семье, он пришел в церковь в молодом возрасте и до своих 51 года 80 процентов жизни как раз там и провел. Он мог писать мемуары уже в 30 лет. Он очень много прожил, несколько жизней по факту: его жизнь была очень насыщенна событиями. Он поучаствовал и в восстановлении взаимодействия между церковью и госструктурами, когда работал под началом святейшего патриарха Кирилла. В общем-то, значительную часть времени именно на этом посту он и пробыл. Занимался межрелигиозным диалогом, курировал отношения с католиками и протестантами. В хорошем смысле развил церковный документооборот и создал эту систему. Прекрасно умел писать речь и выступать. И при этом был очень отзывчив к людям и никогда не был снобом», - рассказал Роман Силантьев в комментарии «Звезде».