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«Он мог писать мемуары уже в 30 лет»: руководитель правозащитного центра о Всеволоде Чаплине

Валентина Пескова
21:16 26.01.2020
Протоиерей, бывший председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества отец Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich Russian Look Globallookpress

Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев охарактеризовал протоиерея Всеволода Чаплина, которого не стало сегодня, как выдающегося и уникального человека.

«Живя в атеистической семье, он пришел в церковь в молодом возрасте и до своих 51 года 80 процентов жизни как раз там и провел. Он мог писать мемуары уже в 30 лет. Он очень много прожил, несколько жизней по факту: его жизнь была очень насыщенна событиями. Он поучаствовал и в восстановлении взаимодействия между церковью и госструктурами, когда работал под началом святейшего патриарха Кирилла. В общем-то, значительную часть времени именно на этом посту он и пробыл. Занимался межрелигиозным диалогом, курировал отношения с католиками и протестантами. В хорошем смысле развил церковный документооборот и создал эту систему. Прекрасно умел писать речь и выступать. И при этом был очень отзывчив к людям и никогда не был снобом», - рассказал Роман Силантьев в комментарии «Звезде».

Протоиерей, настоятель храма Святого Феодора Студита отец Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года. С 31 марта 2009 по 24 декабря 2015 года он находился на посту председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ.

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