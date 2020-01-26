«Пощекотали нервы»: канатоходцы прошли без страховки над каналом в Петербурге

В Санкт-Петербурге два стропохода Максим Кагин и Александр Грибанов прошлись над каналом Грибоедова в центре Санкт-Петербурга по тонкому тросу.

Молодые люди совершали трюки по очереди. На кадрах видеороликов видно, что они выполняют переход по стропе без страховки, а один из них и вовсе решился преодолеть препятствие босиком.

Очевидцы происходящего серьезно поволновались за канатоходцев, так как из-за сильного ветра их могло сбросить в воду.

Как оказалось, подобные «прогулки» для них не редкость и на улицах Северной столицы можно частенько наблюдать экстримальные трюки.