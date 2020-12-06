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В Нагорный Карабах прибыла новая группа специалистов МЧС

Ян Брацкий
20:43 06.12.2020
В состав усиленной группировки вошли специалисты-кинологи, горноспасатели и пиротехники.
В Нагорный Карабах прибыла новая группа специалистов МЧС
© Фото: МЧС России

Новая группа специалистов МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии», - говорится в сообщении.

В состав усиленной группировки вошли кинологи, пиротехники и горноспасатели. Кроме того, в Нагорный Карабах доставлена дополнительная спецтехника, автобусы и другой необходимый груз.

«Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшему населению Нагорного Карабаха. Сегодня доставлены четыре тонны мебели. Кроме того, из ранее доставленного МЧС России гуманитарного груза уже распределено по населенным пунктам более 65 тонн», - добавляется в сообщении.

Договор о полном прекращении всех боевых действий на территории непризнанной республики вступил в силу 10 ноября. Свои подписи под документом поставили президент Российской Федерации Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно договоренностям, враждующие стороны остаются на своих позициях, ряд территорий Карабаха переходят под контроль официального Баку.

Для контроля за прекращением огня и соблюдением  безопасности возвращающихся беженцев в регионе развернут контингент российских миротворцев. Они занимаются разминированием территории и оказывают помощь в восстановлении гражданской и инженерной инфраструктуры.

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