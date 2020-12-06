Вопиющая некомпетентность: как изменится американская администрация с приходом в Белый дом Байдена

Новости, которые приходят из США в последнее время, говорят о том, что с избранным президентом США Джо Байденом скучно точно не будет. В начале недели он повредил ногу, играя с собакой. Помимо этого - дважды засыпал на публичных мероприятиях.

Окружение Байдена тоже весьма примечательно. Он уже пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины всех рас и ориентаций, а новым пресс-секретарем Белого Дома станет небезызвестная всем нам - Джэн Псаки. Та самая, которая будучи официальным представителем Госдепа шокировала всех на регулярной основе своими «познаниями» в геополитки.

Сейчас в Америке уже царит предпраздничная суета. Пока в судах продолжаются разбирательства по поводу фальсификаций на выборах, простые американцы проводят все больше времени с семьями. Все стараются уделить внимание близким, друзьям и питомцам. Семидесятивосьмилетний Джо Байден тоже решил не отходить от традиций, но силы не рассчитал, поскользнулся и повредил лодыжку, играя со своим псом Мэйджором. Как итог - две трещины.

В американском политическом сленге уходящего президента Дональда Трампа называют «хромой уткой», но на самом деле прихрамывает тот, кого еще и выбранным президентом официально не успели назвать. Такой конфуз на финишной прямой к Овальному кабинету не остался незамеченным. Американские телеканалы на разные лады обыграли падение Байдена. С иронией про этот инцидент писали даже журналисты, традиционно поддерживающие демократов.

Трамп же повел себя, как сперва показалось, по-джентельменски. В Twitter пожелал сопернику скорейшего выздоровления. Но в Instagram в то же самое время выложил фотографию, на которой, будто бы не нарочно, щеголяет своими здоровыми лодыжками.

Байдену явно непросто поддерживать темп президентской жизни. На официальном представлении своей экономической команды демократ сперва потерял свою маску, а потом и вовсе расслабился, начал зевать и уснул. Не выспался он и к следующему выступлению. На интервью каналу CNN Джо Байден успел прикорнуть пока говорила его заместитель Камала Харрис.

В свой пресс-офис, кстати, Байден набрал исключительно девушек. Возглавит этот женский батальон небезызвестная Джен Псаки, так полюбившаяся россиянам во время службы официальным представителем Госдепа. По ее заявлениям не всегда было понятно, шутит она или полностью не понимает политических реалий. Так, например, по мнению Псаки, газ Россия импортирует из Европы.

На вопрос о ненормативной лексике своей предшественницы Виктории Нуланд, Псаки парировала, что это все русские виноваты. Якобы, ругаться Нуланд научили российские моряки, с которыми та работала в далекой юности. Помимо этого она утверждала, что граница РФ и Украины проходит под Астраханью. Впрочем, список ее ляпов можно продолжать бесконечно.

И вот, спустя годы перерыва, Джен Псаки возвращается в привычном амплуа. Первое же заявление о пресс-офисе, который она возглавит, стало новым хитом.

«Это команда самых талантливых и проверенных специалистов по коммуникациям. Самая разнообразная команда в истории - все женщины, матери маленьких детей», - заявила она.

Ну а в Белом доме на удивление все эти новости воспринимают спокойно. Трамп увлекся судебными процессами, его супруга собралась писать мемуары о жизни в роли первой леди. И в последний раз в этой роли нарядила Белый дом к Рождеству.

И если раньше ее идеи рождественского дизайна были явно экстравагантными, за что не раз подвергались жесткой критике. То сейчас Мелания Трамп будто специально решила не провоцировать общественность и украсила Белый дом в классическом стиле: елка, ничем не отличающаяся от тех, что стоят по всей Америке, огоньки, золотые и красные шары.

Дональд Трамп тут же решил устроить рождественскую вечеринку, которая породила очередную сенсацию. В сеть утекли кадры, с закрытого для прессы банкета, на котором президент, произнося тост, намекнул, что все это затишье: все эти спокойные семейные вечера - ненадолго. В 2024 году Трамп пообещал вернуться, и тогда, по его словам, Америку ждут новые захватывающие выборы.