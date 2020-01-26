Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

Подозреваемые болгарскими властями в шпионаже сотрудники посольства РФ покинули страну. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.

«Российские дипломаты в воскресенье покинули территорию Болгарии», - цитирует ТАСС заявление посольства.

Напомним, российских дипломатов объявили персонами нон грата, предъявив им ни на чем не обоснованные обвинения в шпионской деятельности. Обоим сотрудникам посольства было дано 48 часов на то, чтобы выехать из страны.

В МИД РФ, комментируя инцидент, назвали данный шаг властей Болгарии «недружественным» и «идущим вразрез со взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений». При этом ведомство подчеркнуло, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.