Синоптики предупредили о морозе в новогоднюю ночь

Вторая половина декабря может оказаться намного теплее обычного для ряда российских регионов. Причина в аномальных циклонических процессах, которые определят погоду на севере центральной России и на тихоокеанском побережье.

А вот юг Русской равнины, Урал и Сибирь окажутся во власти холодных воздушных масс. В Сибири, где в новогоднюю ночь температура будет ниже нормы на пять и более градусов и вовсе затрещат настоящие морозы, сообщили РИА Новости синоптики из центра погоды «Фобос».

К Новому году Москва укутается снегом, прогнозируют синоптики. Высота покрова может достичь 13 сантиметров, а температура в последнюю декаду уходящего года будет колебаться в районе шести - одиннадцати градусов ниже ноля.

Ранее метеорологи рассказали, какой будет погода в Москве на следующей неделе. По их словам, ожидается морозная и солнечная погода. Температура будет опускаться до 15 градусов ниже нуля, но заметных осадков не ожидается.