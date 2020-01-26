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Юнармейцы из Твери оценили масштаб «Дороги памяти» в Подмосковье

Александра Арсентьева
19:43 26.01.2020
Лидер «Юнармии» Герой России Роман Романенко заявил, что участники движения активно включилась в работу по сохранению памяти о защитниках Отечества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юнармия

Юнармейцы из Твери приняли участие во Всероссийской акции «Дорога памяти». Ребята оцифровали фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне и загрузили их данные на одноименный сайт. Также дети приехали в столицу, чтобы своими глазами увидеть то место, где история одной семьи станет частью великой истории нашей страны - в парк «Патриот», где сейчас строится Главный храм ВС России и галерея «Дорога памяти».

Как заявил начальник тверского отделения «Юнармии» Евгений Калекин, на такой шаг его сподвигли сами ребята.

«Было много вопросов по организации “Дороги памяти”. Как выглядит экспозиция, где она будет располагаться, как будет работать компьютерная фотогалерея.  Это ведь касается самого важного - данных о защитниках Родины, которые бережно хранятся в каждом доме. Сложно объяснить на пальцах, что сейчас создается священное для всей страны место, где соберут данные о миллионах фронтовиков и тружеников тыла.  Именно поэтому мы отправились на экскурсию... Воспитывать патриотизм у молодежи нужно на “живых примерах”», - добавил он.

Ребята увидели Главный храм Вооруженных сил России и оценили масштаб «Дороги памяти», строительство которой сейчас находится в самом разгаре. По технике безопасности попасть на объект у юнармейцев не получилось, но пропитаться атмосферой этого места получилось, в этом признался юнармеец, потомок участника Сталинградской битвы Виктор Фомиченко.

«Мой прадед  Александр Михайлович Фомиченко  был призван одним из первых - в июне 1941 год. В составе 69 Гвардейского стрелкового полка воевал на втором Украинском фронте. Освобождал Сталинград, гнал фашистов из Украины», - рассказал юнармеец.   

По его словам, во время битвы за реку Днепр Александр Михайлович получил серьезную контузию - практически оглох и ослеп, но смог разглядеть в густом дыму раненого командира. Он взвалил истекающего кровью военного на плечо и понес с поля боя. Но уйти не смог - двух советских солдат захватили в плен немцы. Командир был расстрелян, а Александра Михайловича увезли в Германию, где определили работать на шахте.

«Он пережил голод, холод и издевательства. Смог выстоять только благодаря вере в победу советского народа. А еще - свистулькам, которые вырезал из дерева и выменивал на хлеб у местных жителей. Старался действовать незаметно для надзирателей. Все закончилось в 1945 -ом, когда прадеда освободили и вернули на Родину. И Родина его подвиг не забудет - как раз благодаря “Дороге памяти”», - рассказал правнук фронтовика.   

Лидер «Юнармии» Герой России Роман Романенко заявил, что участники движения активно включилась в работу по сохранению памяти о защитниках Отечества. Ребята открывают пункты приема информации в торговых центрах, снимают и рассылают видеоинструкции, а также проводят мастер-классы со сверстниками. На сайте «Юнармии» появился раздел, который посвящен «Дороге памяти».

«Мы должны говорить с ребятами о войне - это огромная часть нашей истории, закладывающая основы понимания национального характера. Особенно важно это сейчас, когда то и дело совершаются попытки переписать прошлое. Война коснулась почти каждой семьи, сколько боли и страданий перенесли люди. Дети должны знать, как наши предки жили в то страшное время. А еще - они должны быть убеждены, что война не должна повториться!» - рассказал Романенко.

«Юнармия» - детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное развитие молодежи.

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