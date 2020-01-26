Юнармейцы встретились с сирийским путешественником Аднаном Аззамом

В Москве юнармейцы встретились с сирийским писателем, журналистом и путешественником Аднаном Аззамом, который совершил пеший переход до российской столицы.

Встреча прошла в Центральном музее Вооруженных Сил РФ. Столичные юнармейцы задали вопросы путешественнику, который совершил переход из сирийского города Сувейда через Иорданию, Ирак, Иран, Азербайджан, пройдя все расстояние по России пешком. Он находился в пути 10 месяцев и преодолел за это время свыше шести тысяч километров. Вместе с писателем путешествовал чистокровный скакун арабской породы, которого он передал в знак благодарности за помощь и поддержку российскому народу.

«Перед тем, как попасть в Москву, я побывал в Чечне, Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях. Это путешествие напоминало эффект снежного кома. Чем больше мы шли, тем больше о нас узнавали во всем мире», - рассказал юнармейцами Аднан Аззам.

В свою очередь юнармейцы рассказали путешественнику про историю создания движения, его основных целях и задачах. Они показали Аднану Аззаму выставки, которые посвящены Великой Отечественной войне и достижениям современной российской армии.

В конце встречи ребята пригласили Аднана Аззама в Центральный дом «Юнармии», он пообещал приехать в гости еще раз и показать ребятам документальный фильм «Сирийская легенда».