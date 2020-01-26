В Иране экстренно приземлился вспыхнувший в полете самолет

Пассажирский самолет в Иране загорелся во время полета. По данным местных СМИ, у воздушного судна вспыхнул двигатель.

Как сообщает телеканал Al Sumaria, речь идет о самолете, вылетевшем из Горгана в Тегеран. Пилоты сумели посадить лайнер без повреждений, никто из пассажиров не пострадал.

По данным средств массовой информации, самолет вспыхнул через несколько минут после вылета. Данные о количестве пассажиров, авиакомпании и названии самолета не уточняются.