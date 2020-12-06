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Ракета Falcon 9 с космическим беспилотником Dragon стартовала к МКС

Ян Брацкий
19:53 06.12.2020
Космический грузовик пробудет на орбите около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научных экспериментов.
Ракета Falcon 9 с космическим беспилотником Dragon стартовала к МКС
© Фото: globallookpress

С космодрома Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9. На ее борту беспилотный корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). За стартом и этапами полета можно следить на сайте НАСА, где открыта прямая трансляция.

Запуск состоялся в 19:17 по московскому времени, ранее он был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

На борту космического грузовика около трех тонн полезной нагрузки. Это продукты питания, материалы для проведения научных экспериментов, предметы первой необходимости, кислород, вода и так далее.

Главный груз в этом полете - частный модуль Bishop airlock компании Nanoracks. Его установят  на внешней поверхности станции для запуска спутников и хранения оборудования.

Dragon вернется на Землю через месяц, на его борту будет немногим более двух тонн отработанных материалов и результаты ранее проведенных научных экспериментов.

В отличии от предшественников, этот космический грузовик называется Cargo Dragon 2. Он способен стыковаться с МКС напрямую, минуя этап «захвата» механическим манипулятором станции.  

Грузовик рассчитан на пять полетов к МКС и отличается большей вместительностью. При возвращении, Cargo Dragon 2 приводнится в Атлантическом океане, а не в Тихом, как предыдущие версии корабля. Это ускорит доставку необходимых материалов в лаборатории.

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