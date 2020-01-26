«Интеллектуал в лучшем смысле этого слова»: представитель РПЦ о протоиерее Всеволоде Чаплине

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии РПЦ, протоиерей Александр Пелин, знавший близко отца Всеволода Чаплина, отзывается о нем, как об очень ярком, обладавшем прекрасными ораторскими способностями и мыслящем человеке. В комментарии «Звезде» Пелин рассказал, что они познакомились с отцом Всеволодом более десяти лет назад.

«Мы начали общаться, когда владыка Варсонофий поручил мне еще в Мордовии возглавить отдел по взаимодействию церкви и общества. Я нашел в отце Всеволоде родственную душу. Во многом мы были близки, он несколько раз был у нас в гостях в Мордовии. Отец Всеволод знал языки, общался со многими интереснейшими людьми и являлся одной из тех связующих ниточек, которая связывала старую школу, бывшую наполовину в подполье, с церковью уже свободной, церковью современного времени», - сказал Александр Пелин.

По словам Александра Пелина, когда они вместе с отцом Всеволодом оба стали членами Общественной палаты, они понимали и принимали друг друга, а при встрече всякий раз тепло обнимались.

«Я очень надеялся, конечно, встретить его на Соборном присутствии, который будет на следующей неделе в Москве. Теперь, по всей вероятности, смогу проститься с ним и увидеться только на похоронах. Царство небесное моему собрату, моему товарищу, поскольку мы с ним много общих дел делали. Взгляды наши были близки, я не во всем был согласен с его особенно последними воззрениями, и считаю до сих пор, что нужно уходить все-таки от политического дискурса, который отец Всеволод иногда себе позволял. Ну и последнее может быть пожелание, что нам нужно любить, уважать и понимать, и самое главное - беречь друг друга. Времена нашей жизни очень коротки, и иногда наша энергия тратится как-то очень не туда. Нужно жить и более сосредоточенно думать о Царстве Божием», - пояснил священнослужитель.

Протоиерей, настоятель храма Святого Феодора Студита отец Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года. С 31 марта 2009 по 24 декабря 2015 года он находился на посту председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ.