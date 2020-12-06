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Прокуратура Дагестана проверит информацию о возможной гибели каспийской нерпы

Ян Брацкий
19:03 06.12.2020
Возможными причинами гибели животных могут быть сточные воды и мелкоячеистые браконьерские сети.
Прокуратура Дагестана проверит информацию о возможной гибели каспийской нерпы
© Фото: Noutch, Pixabay

Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Ранее в социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеоролики, на которых видны туши мертвых животных.

«Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - приводит РИА Новости слова представителя надзорного ведомства.

Причиной массовой гибели каспийской нерпы могли стать неочищенные сточные воды, попавшие в акваторию и китайские мелкоячеистые браконьерские сети. К этим двум версиям склоняется директор «Каспийского природоохранного центра» Заур Гапизов.

«Мы хотим добиться полного запрета не только использования, но и продажи пластиковых китайских сетей на территории нашей страны. Также планируем создание в Дагестане, на побережье Каспия, специализированного реабилитационного центра для нерп», - сказал он.

В ближайшее время на побережье будут установлены информационные щиты с номерами телефонов, на которые можно звонить при обнаружении мертвых животных.

Кроме того, планируется создание интерактивной карты слива сточных вод и работа берегового патруля. За состоянием акватории будут следить волонтеры и студенты экологических факультетов.

Инцидент с массовой гибелью каспийской нерпы происходит не в первый раз. Четыре года назад на побережье были найдены почти 300 мертвых тюленей. Тогда установить точную причину трагедии так и не удалось.

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