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Зеленский встретился с украинскими военнослужащими в Донбассе

Роман Захаров
19:24 06.12.2020
Глава государства поздравил бойцов ВСУ с Днем Вооруженных сил Украины.
Зеленский встретился с украинскими военнослужащими в Донбассе
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе, где встретился с украинскими военнослужащими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса главы государства.

«В День Вооруженных сил Украины (на Украине День ВС страны отмечают 6 декабря - прим. ред.) президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский также почтил память погибших бойцов ВСУ, поздравил военных и вручил им государственные награды и подарки. В ответ главе государства подарили инсталляцию, сделанную из осколков артиллерийских снарядов.

В субботу, 5 декабря, в ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли окраины Донецка. За день до этого глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что ВСУ в последнее время участили атаки на Донбасс

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