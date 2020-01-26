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Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Александра Арсентьева
18:56 26.01.2020
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С.
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.

По ее словам, несколько лет назад при переливании крови ее заразили вирусом гепатита С. У актрисы, которая тогда была на четвертом месяце беременности, началось воспаление матки. Волкова прямо во время съемок была доставлена в больницу, где врачи месяц пытались спасти ребенка, но попытки не увенчались успехом.

В эфире НТВ Волкова рассказала, что врачам пришлось вызывать искусственные роды, после которых у нее началось сильное кровотечение и понадобилось переливание.

Она отметила, что потеря неродившегося сына - самое страшное и больное, что случилось в ее жизни. И именно после этой трагедии распался ее брак с кинопродюсером Сергеем Члиянцем. По словам женщины, после того, как ее заразили неизлечимым вирусом, супруг стал от нее «шарахаться».

Позднее Волкова вышла замуж за писателя Эдуарда Лимонова, которому она родила сына Богдана и дочь Александру. С Лимоновым артистка тоже рассталась - когда была беременна дочерью. Разрыв она объяснила тем, что писатель оказался «неприспособлен к быту семейной жизни».

Екатерина Волкова родилась в 1974 году в Томске. Зритель знает ее по работам в фильмах: «Коллекционер», «КГБ в смокинге», «Вдох-выдох», «Живой» и «Саранча».

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