Быстро, эффективно, бесплатно: как в России проходит массовая вакцинация от COVID-19

Россия вступила в решающий этап в борьбе с пандемией коронавируса. В минувшую среду президент Владимир Путин предложил начать масштабную вакцинацию, и уже в конце недели пункты, где можно сделать прививку, распахнули свои двери. Пока в Москве и Московской области. В первую очередь прививают людей из группы риска - врачей и учителей, работников городских служб. Но запись уже открыта для всех желающих и, по мере поступления вакцины, каждый сможет прийти и защитить себя от COVID-19.

После Москвы вакцинация начнется по всей стране. Бесплатно и конечно добровольно. Судя по опросам, скептиков становится все меньше. Об этом говорит и тот факт, что за первые пять часов после открытия электронной записи, на прививку записались несколько тысяч человек.

Заместитель главного врача станции скорой неотложной помощи Дмитрий Лебедев первым пришел в прививочный пункт. В промежутках между спасением жизней других людей, она нашел время для того, чтобы обезопасить жизнь свою.

«В современных реалиях варианта развития событий два - либо ты заболеешь, либо ты вакцинируешься и будешь продолжать жить дальше, но уже с иммунитетом», - объяснил Лебедев в беседе со «Звездой».

В прививочном пункте - отдельный этаж и отдельный вход, чтобы те, кто прививается не пересекались с другими пациентами. Прежде всего защиту получат врачи, учителя и соцработники, то есть те, кто каждый день рискует больше других. Всем им пришли СМС с оповещениями.

Запись онлайн через мос.ру открылась за день до старта вакцинации, и в первые часы количество желающих достигло пяти тысяч. Для прививки понадобится прикрепление к поликлинике, паспорт, полис ОМС, справка с места работы. Всего в Москве открылось 70 прививочных пунктов.

Прививать людей начали и в Подмосковье. Например, в Домодедово, на площади Победы, сразу выстроилась очередь из желающих. Здесь сделать жизненно важный укол могут все, кто захочет. Но сначала, они сдают тест на антитела.

В мобильный пункт заходят сразу по несколько человек, антитела можно сдать даже в обеденный перерыв. Не обязательно сдавать кровь натощак, на результаты, которые будут готовы через два дня, это никак не повлияет.

Отрицательный тест - пропуск в прививочный кабинет. Вакцина вводится в два этапа, промежуток между ними составляет 21 день. Полный цикл формирования иммунитета - 42 дня, все это время за состоянием пациента постоянно наблюдают медики.

Антитела вырабатываются через 1,5-2 недели после введения второго компонента. Потому, в течение этого времени, важно не заболеть даже простудой, соблюдать все меры безопасности: маска, социальная дистанция и отказ от алкоголя. Все для того, чтобы избежать побочных эффектов.

Все уколы от COVID-19 хранятся в термоящиках. Вакцина любит холод - в тепле активные компоненты могут потерять эффективность. Ее нельзя замораживать повторно, прививку нужно сделать сразу после того, как она оттает.

При транспортировке вакцину «Спутник V», разработанную Минобороны совместно с центром Гамалеи, хранят в специальных морозильных камерах. Благодаря этим термоящикам, врачи смогут выезжать в разные уголки российских регионов.

«Крайне важно отработать механизмы доставки препарата в регионы - без задержек и с соблюдением всех требований по хранению. Проработать логистику всей цепочки - от производства до медицинских организаций», - отдал ранее поручение глава российского правительства Михаил Мишустин.

Прививки начали делать и в российской армии. Вакцина «Спутник V» уже поступила во все военные округа. Антивирусная готовность и на земле, и на море, и в небе. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

«Чтобы увеличить число вакцинированных до пяти тысяч человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад», - прокомментировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В Восточный военный округ уже привезли тысячу вакцин, ждут еще 12 тысяч. Вакцинацию будут проводить ежедневно. В штабе заявляют о полной готовности отразить удар инфекции.

К российской вакцине мир проявляет все больший интерес. Первая партия «Спутник V» уже прибыла в Белград. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможно совместное производство.

Контейнер с препаратом прибыл и в Узбекистан. А в Аргентине объявили, что до конца года планируют привить российской «Спутником V» 300 тысяч человек. Вакцину по нашей формуле будут выпускать на заводах Китая, Индии, Южной Кореи и Казахстана.

Сейчас распространение COVID-19 в разных регионах складывается по-разному, где-то замедляется, где-то число заболевших растет. Самая напряженная ситуация - в Карелии и Петербурге. В целом по стране занято 75% коечного фонда.

Кривая заболеваемости по стране вновь обновляет антирекорды. И снова на помощь гражданским врачам приходят военные: новые центры открываются каждый месяц. Всего в рекордно короткие сроки по всей стране построены 29 современных многофункциональных центров, сейчас их вместимость составляет более трех тысяч коек.

«В медцентры поставлено более 116 тысяч единиц медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, (аппараты - прим. ред.) ЭКМО, УЗИ и реанимации. Сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», - рассказал Сергей Шойгу.

Вице-премьер Татьяна Голикова представила подробную картину, как сейчас вообще обстоят дела с COVID-19. Прежде всего, она обратилась к иностранным журналистам и прокомментировала спекуляции на тему достоверности нашей статистики по коронавирусу.

«Оперативный штаб с самого начала пандемии в ежедневном формате формирует данные, в том числе на сайте СтопКоронавирус.рф. Эти данные являются оперативной информацией, в которой учитываются только те случаи, по которым не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия. То есть это четкая смертность от COVID», - объяснила чиновница.

Российские власти готовы ответить за каждую цифру. Сухие данные статистики - это самый беспристрастный показатель реального положения дел. И сейчас вся надежда ложится на формирование коллективного иммунитета. Эффективность первой в мире зарегистрированной вакцины «Спутник V» превышает 95%. Цель масштабной вакцинации – остановить пандемию. А для этого прививки должны сделать примерно 80 процентов россиян.