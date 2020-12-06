Врач назвал ускоряющие старение продукты

Богатая жирами, сахарами и солью пища значительно ускоряет процесс старения организма. С таким предупреждением выступил врач и телеведущий Александр Мясников.

Чтобы предотвратить нежелательные последствия, считает он, рацион необходимо рассчитывать преимущественно из овощей, вареного мяса и рыбы, кисломолочных продуктов и свежих фруктов.

Впрочем, считает Мясников, иногда можно съесть немного «неправильной» еды, но с осторожностью. В качестве примера врач привел сельдь. Сама по себе она очень полезна для организма, но из-за переизбытка специй в маринаде может принести вред.

«Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся», - объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Тем, кто рассчитывает хорошо выглядеть и сохранять организм в тонусе, доктор рекомендует отказаться от пережаренного мяса и колбасных изделий.

В качестве аргумента он приводит выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая пять лет назад признала сосиски, бекон, колбасы и сардельки продуктами, содержащими большое количестве канцерогенов.