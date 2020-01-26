Пьяный сотрудник полиции сбил пешехода в КБР
ДТП произошло в селении Кенже (городской округ Нальчик) в ночь на 26 января.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода.
От полученных травм пострадавший скончался на месте, а полицейского отправили на медосвидетельствование. Там было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает региональное управление СК РФ, ДТП произошло в селении Кенже (городской округ Нальчик) в ночь на 26 января.
По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей службе полицейского в органах внутренних дел и привлечении его к дисциплинарной ответственности.