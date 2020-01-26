Пьяный сотрудник полиции сбил пешехода в КБР

В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, а полицейского отправили на медосвидетельствование. Там было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает региональное управление СК РФ, ДТП произошло в селении Кенже (городской округ Нальчик) в ночь на 26 января.

По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей службе полицейского в органах внутренних дел и привлечении его к дисциплинарной ответственности.