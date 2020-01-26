В РПЦ подтвердили смерть Всеволода Чаплина
С 31 марта 2009-го по 24 декабря 2015 года он находился на посту председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ.
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Смерть Всеволода Чаплина подтвердил «Звезде» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«У меня особо никакой информации, мне только подтвердили, что, выходя из храма сегодня, ему стало плохо. Скорая приехала и констатировала смерть», - сказал он.
Легойда отметил, что Чаплин возглавлял отдел отношений церкви с обществом, много занимался церковно-государственными отношениями.
Чаплин с 31 марта 2009-го по 24 декабря 2015 года находился на посту председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. Священнику был 51 год.