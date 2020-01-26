Tez Tour отменил продажу туров в Китай из-за коронавируса

Туроператор Tez Tour приостановил продажу туров на китайский остров Хайнань из-за опасного коронавируса. Решение останется в силе до нормализации эпидемиологической обстановки.

По уже оплаченным заявкам вывоз туристов будет проходить согласно запланированным датам.

Днем ранее об эвакуации туристов с Хайнаня также объявила компания «Русь-Тур» в связи с обострением эпидемии. Туроператор проинформировал, что туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяют вообще, а туры на последующие дни могут быть перенесены на любую дату до 1 сентября включительно.

Ранее сегодня сообщалось, что число летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, в КНР увеличилось до 57. В стране закрыты на карантин порядка десяти городов.