Ликвидировано открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

В МЧС сообщили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье произошло воспламенение павильона с пиротехникой. На данный момент информации о пострадавших нет.

«В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону», - сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

Напомним, что сегодня утром произошло возгорание в двухэтажном торговом павильоне на рынке «Классик». Изначально площадь возгорания составляла 200 кв. м., однако к десяти утра огонь охватил 4 000 кв. м. Вследствие пожара начался взрыв пиротехнических изделий.

В прокуратуре началась проверка исполнения требований противопожарной безопасности на рынке. В МЧС предполагается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования.