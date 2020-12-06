Опубликовано видео инцидента со стрельбой полицейского в ребенка на юге Москвы. Камера домофона запечатлела момент сразу после случившегося. На кадрах видно, как подросток сидит на лавке. Девочке явно больно, потому что она постоянно держится за ногу и прихрамывает.

Одна из женщин пытается увести ее в дом, но девушка сопротивляется и пытается уйти, сильно прихрамывая. За несколько минут до этого в нее стрелял вооруженный травматическим оружием 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. По одной из версий, которую ранее распространили СМИ, полицейский знаком с родителями ребенка.

Стрелок задержан и доставлен в органы внутренних дел, ребенок госпитализирован. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочка проходит необходимое медицинское обследование. В отношении стрелявшего сотрудника ОВД возбуждено уголовное дело.