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В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве физика-ядерщика

Анна Панцулая
17:39 06.12.2020
Как сообщается, его застрелили с расстояния 150 метров из установленного в автомобиле оружия.
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве физика-ядерщика
© Фото: Irib News Agency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был застрелен из оружия, которое управлялось со спутника. Данную информацию подтвердил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф.

Как сообщало агентство Fars, физика-ядерщика застрелили с расстояния 150 метров из установленного в автомобиле оружия. Власти Ирана подтвердили информацию об отсутствии на месте убийства его исполнителей. Также сообщалось о том, что удалось выяснить, кто спланировал преступление, а также информацию о других причастных.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия решительно осуждает убийство иранского физика-ядерщика, нацеленное на дестабилизацию обстановки в регионе. Также в ведомстве призвали все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности.

Напомним, что 27 ноября Мохсен Фахризаде погиб под Тегераном в результате взрыва и стрельбы рядом с его автомобилем. Власти Ирана обвинили в случившемся Израиль, а также запрещенную в стране «Организацию моджахедов иранского народа».

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