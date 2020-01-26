Китайские ученые установили вероятный источник коронавируса

Ученые установили вероятный источник нового типа коронавируса. По их словам, в очень высокой степени он связан с продажей диких животных. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний.

По сообщению телеканала, ученые добились промежуточного прогресса в исследовании источника вируса. В 33 из 585 проб, которые были взяты из среды на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, была найдена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса. Также ученым удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус.

В центре отметили, что 93% положительных проб были взяты в западной части рынка, где проводилась торговля дикими животными.

«Резюмируя вышесказанное, есть высокая вероятность того, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными», - отметил телеканал.

По последним данным, количество летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае возросло до 57. Из-за заболевания в стране закрыты на карантин порядка десяти городов.