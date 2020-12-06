Есть погибшие: кран упал в Волгу под Самарой

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате падения гусеничного крана в Волгу в Самарской области. Об этом информирует региональное Следственное управление СК РФ.

«Упал гусеничный кран в Волгу в селе Климовка Шигонского района. Трое человек пострадали, двое погибли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ)», - сказано в сообщении ведомства.

В настоящий момент следователям известно, что гусеничный кран упал в 8.15 по местному времени (7.15 мск) в воскресенье, 6 декабря, с технологического моста через Волгу. Двое из пострадавших были доставлены в больницу, где сейчас им оказывается медицинская помощь, третий - отказался от госпитализации.