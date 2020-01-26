Уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» прекращено

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда, а также его коллеги Святослава Понурова, которые обвинялись в растрате в особо крупном размере.

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Обвинения в растрате 220 миллионов рублей СК РФ предъявил Меламеду и Понурову в июле 2015 года. Третьим в деле фигурировал бывший замгендиректора «Роснано» Андрей Малышев.

По версии следствия, Понуров и Малышев вступили в сговор в 2008 году, после чего Меламед придумал схему хищения: он принял на работу Понурова и Малышева, а затем привлек фирму для оказания консультаций госкорпорации, в которых не было необходимости. В результате она не выполняла свои работы, но деньги на ее счета переводились регулярно. Позже в «Роснано» заявили, что Меламед не нанес госкорпорации ущерба, и пообещали активно сотрудничать со следствием.