В стране и мире Машина скорой помощи перевернулась в Москве: кадры с места Анна Панцулая На данный момент известно о двух пострадавших. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" В Москве карета скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем на проспекте Мира. «Напротив кинотеатра "Космос" на проспекте Мира произошло столкновение легкового автомобиля и скорой помощи. Последняя перевернулась», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На данный момент известно, что в результате происшествия пострадало двое сотрудников скорой помощи - они получили травмы и позже были госпитализированы. Вследствие аварии были перекрыты две полосы движения в сторону центра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика