В Китае продлили новогодние каникулы из-за коронавируса
Число летальных исходов от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 57.
© Фото: Li Ying, Xinhua, Globallookpress
Власти Китая поддержали идею продления новогодних каникул в стране, которые наступили в честь Нового года по лунному календарю. Причиной стала вспышка коронавируса 2019-nCoV.
«Для подготовки надлежащих мер по контролю и профилактике эпидемии после праздников будет целесообразным продлить в честь Чуньцзе и скорректировать время возобновления занятий», - цитирует ТАСС сообщение агентства Xinhua.
Ранее сегодня сообщалось, что число летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, в КНР увеличилось до 57. В стране закрыты на карантин порядка десяти городов.