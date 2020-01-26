Врачи рассказали, как распознать первые признаки рака кожи

Одними из первых признаков кожных онкозаболеваний являются незаживающие раны, пятна с нечеткими границами и растущие родинки. Об этом заявил завотделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.

«Также среди первых симптомов - увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела», - приводятся слова специалиста на сайте регионального Минздрава.

По его словам, рак кожи можно обнаружить на ранних стадиях, надо лишь внимательно следить за ее состоянием и при необходимости посещать врача, который проведет нужные исследования и назначит лечение.

Сидоров напомнил, что онкозаболевания лучше поддаются лечению на ранней стадии.