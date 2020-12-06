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«Обвалилась кровля»: экскурсовод рассказал о плачевном состоянии дома Михаила Круга

Роман Захаров
16:34 06.12.2020
По словам Дмитрия Груздкова, здание, где когда-то жил исполнитель, планируют отреставрировать.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: needguide.ru

Правительство Тверской области выделило из бюджета средства на расселение жителей некоторых районов региона и на ремонт инфраструктуры. Под программу попадает, в том числе, Морозовский городок, где в молодости, в одной из казарм, жил известный исполнитель Михаил Круг. Как рассказал в беседе со «Звездой» экскурсовод из города Тверь Дмитрий Груздков, строение, где провел юность артист, сейчас находится в плачевном состоянии, однако его, вероятнее всего, в скором времени отреставрируют.

«Сама эта казарма она, к сожалению (может для тех, кто там жил - к счастью), расселена. Проблема вот в чем: она разрушается, там частично на одном крыле нет кровли. Там стекает вода, там рухнули межэтажные перекрытия несколько лет назад. И казарма сама находится в очень плачевном состоянии. Если в ближайшее время не предпринять мер, даже самых элементарных, то все закончится плачевно», - сообщил он.

Экскурсовод добавил, что, по его данным, после проведения реставрации дома, его внешний облик не изменится, а вот какая судьба ожидает интерьер строения - сейчас сказать нельзя.

«Насколько я понял из того проекта, который есть у меня, внешне в казарме меняться ничего не будет. То есть, кирпич как был, так и останется. Его, конечно, отремонтируют, отреставрируют, проведут необходимые работы. А внутри может быть все, что угодно. Я надеюсь, чтобы сохранили лестницы, которые сейчас там есть», - объяснил Дмитрий Груздков

Михаил Круг - известный российский шансонье. Он был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Бандиты застрелили артиста в его доме в Твери во время попытки ограбления. Это дело очень долго оставалось нераскрытым, однако в прошлом году российские правоохранительные органы поставили в нем финальную точку.

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