Стали известны подробности состояния здоровья раненной полицейским девочки

Жизни и здоровью девочки, в которую стрелял полицейский, ничего не угрожает. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Инцидент произошел на улице Судостроительной на юге Москвы.

Стрелком оказался 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы, который в нерабочее время ранил девочку из травматического оружия.

«Мы знаем об этой ситуации. Держим связь со следствием. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она в больнице, в безопасности. Будем следить за этим делом», - сказала Ярославская в беседе с РИА Новости.

Мужчину оперативно задержали и доставили в органы внутренних дел. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ребенок госпитализирован и проходит медицинское обследование.