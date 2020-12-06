В Минпросвещения оценили вероятность полного перехода школ на удаленку

Дистанционная форма обучения в российских школах никогда полностью не вытеснит очные занятия. В этом родителей заверил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

По словам чиновника, ведомство сделает все возможное для максимального сохранения традиционных форм обучения.

«Раз и навсегда - такого быть не может в принципе. Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ - чтобы школы работали в очном, стандартном формате», - сказал он в эфире «Первого канала».

Оценивая последствия введенных ограничений и дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса чиновник отметил, что серьезных провалов в знаниях детей не обнаружилось.

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) являются ярким тому подтверждением, добавил Глушко.

«Мы не видим серьезных отклонений в худшую сторону по сравнению с тем, как ВПР показывали предыдущий год. Сохраняется устойчивый тренд. Все-таки несмотря на то, что была такая сложная весна в предыдущем учебном году, провалов нет», - добавил первый замминистра.

Напомним, что в качестве мер профилактики по распространению коронавируса московские школьники с 5 по 18 октября ушли на двухнедельные каникулы. Затем старшеклассников перевели на дистанционный формат обучения, а ученики 1-5-х классов продолжили ходить в школы.