Адвокат: осужденная в РФ Наама Иссахар подала прошение о помиловании

Гражданка США и Израиля Наама Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.

«Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту», - заявил «Звезде» адвокат Алексей Добрынин.

По его словам, в результате разговора Иссахар приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится.

Напомним, Иссахар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В ее сумке находилось около 9 граммов гашиша.

В 2019 году суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии общего режима. В октябре прошлого года президент Израиля Реувен Ривлин попросил Владимира Путина о помиловании Иссахар.