В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Его доставили в детскую многопрофильную больницу в состоянии легкой степени тяжести.
© Видео: МЧС по Республике Дагестан © Фото: МЧС РФ
В Махачкале в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате него оказалась выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе МЧС по Республике Дагестан.
При происшествии пострадал мальчик 2008 года рождения, который в момент взрыва проходил мимо. Его доставили в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии легкой степени тяжести.
В настоящее время причина взрыва устанавливается.