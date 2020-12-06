Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более двух тысяч иностранных студентов отчислились из российских вузов

Ян Брацкий
15:04 06.12.2020
Ранее в Министерстве образования и науки заявили об отсутствии планов по отмене зимней сессии из-за COVID-19.
Более двух тысяч иностранных студентов отчислились из российских вузов
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских университетов с начала нового учебного года. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о массовом отчислении иностранцев из вузов.

«И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились 2,5 тысячи студентов, мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев», - заявил Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что отменять зимнюю сессию из-за пандемии коронавируса не планируется. Валерий Фальков отметил, согласно приказу Минобрнауки, зимнюю сессию рекомендовано провести дистанционно.

Сегодня все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В ведомстве отметили, что российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за ограничений. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:19 В стране и мире
Чубайс выстрелил из гаубицы на Петропавловской крепости
14:21 В стране и мире
В Минобрнауки оценили перспективу отмены зимней сессии из-за пандемии
13:27 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело против стрелявшего по девочке полицейского
13:04 В стране и мире
Видео
Облака дыма: кадры с места крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону
11:22 В стране и мире
Видео
Показали, как расстреляли: опубликованы кадры следственного эксперимента на месте убийства семьи в Подмосковье
Популярное
Популярное
Стало известно, кто установил таинственный монолит в пустыне Юты
Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов
Ученый разгадал загадку Бермудского треугольника
Видео
«Бабушка-нацистка» вновь получила тюремный срок за отрицание холокоста
Названа серьезная опасность картофеля
На дне Балтийского моря нашли легендарную «Энигму»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.