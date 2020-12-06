Более двух тысяч иностранных студентов отчислились из российских вузов

Около 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских университетов с начала нового учебного года. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о массовом отчислении иностранцев из вузов.

«И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились 2,5 тысячи студентов, мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев», - заявил Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в Министерстве образования и науки заявили, что отменять зимнюю сессию из-за пандемии коронавируса не планируется. Валерий Фальков отметил, согласно приказу Минобрнауки, зимнюю сессию рекомендовано провести дистанционно.

Сегодня все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В ведомстве отметили, что российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за ограничений.