Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, каким образом правительство Дмитрия Медведева принимало решение об уходе в отставку. По словам Пескова, это было сделано на фоне новых задач и оценок, которые Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному собранию.

В том числе, отметил представитель Кремля, речь идет и о поправках в Конституцию. Песков добавил, что правительство Медведева приняло решение уйти в отставку, чтобы «дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития».

«Это экстраординарная задача, для решения которой нужно "правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой и гибкостью в работе"», - заявил Песков в эфире канала «Россия 1».

Указ о назначении Михаила Мишустина новым премьер-министром страны Владимир Путин подписал 16 января. В тот же день Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост главы кабмина. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата.