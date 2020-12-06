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Путин пошутил на совещании о потерявшихся штативе и Михельсоне

Роман Захаров
15:35 06.12.2020
Глава совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» не смог вовремя приехать на совещание к президенту, а у одного из операторов съемочной группы потерялся штатив.
Путин пошутил на совещании о потерявшихся штативе и Михельсоне
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пошутил над ситуацией, которая случилась во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, прошедшего 1 декабря. Перед началом мероприятия глава государства заметил, что кресло рядом с ним, где должен был находиться председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон, пустует. Как вскоре выяснилось, Михельсон опаздывал. При этом, как оказалось, у одного из операторов съемочной группы пропал штатив.

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», - приводит РИА Новости слова Путина, произнесенные им в шутку в ответ на сложившуюся ситуацию.

Когда глава совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» все же появился, президент снова пошутил, отметив, что Михельсона нашли, а штатив все еще нет.

«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Как начинать совещание?», - сказал он.

Вскоре и эта проблема была решена, и совещание началось.

Ранее Владимир Путин пошутил над руководителем «Газпром нефти»  Александром Дюковым, который в разговоре с главой государства «потерял» сто миллиардов рублей, необходимых для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода.

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