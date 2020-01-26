Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

В настоящее время рубль является достаточно стабильной валютой, поэтому хранить сбережения россиянам лучше всего именно в рублях. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

При этом сам государственный деятель рассказал, что часть своих сбережений он хранит в рублях, однако у него есть накопления и в долларах, и в евро.

«Зависит все от объема накоплений», - отметил Греф.

Почти год назад глава Сбербанка отмечал, что граждане РФ одним из своих защитных активов по-прежнему считают доллар. Однако гораздо целесообразнее было бы постепенно сокращать зависимость от этой валюты, так как доллар - «монополист в мире», а любая монополия - это зло.