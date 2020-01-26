Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Ранее глава Сбербанка замечал, что россияне по-прежнему предпочитают делать накопления в долларах, тогда как зависимость от данной валюты нужно постепенно сокращать.
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В настоящее время рубль является достаточно стабильной валютой, поэтому хранить сбережения россиянам лучше всего именно в рублях. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
При этом сам государственный деятель рассказал, что часть своих сбережений он хранит в рублях, однако у него есть накопления и в долларах, и в евро.
«Зависит все от объема накоплений», - отметил Греф.
Почти год назад глава Сбербанка отмечал, что граждане РФ одним из своих защитных активов по-прежнему считают доллар. Однако гораздо целесообразнее было бы постепенно сокращать зависимость от этой валюты, так как доллар - «монополист в мире», а любая монополия - это зло.