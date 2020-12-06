Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказал, когда в России отступит пандемия COVID-19

Ян Брацкий
15:22 06.12.2020
По прогнозам врача, к концу следующего года большая часть россиян соприкоснется с коронавирусом.
Врач рассказал, когда в России отступит пандемия COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце следующего года. До этого времени часть принятых ранее ограничений придется соблюдать, считает главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

В своих прогнозах он опирается на данные о начале массовой вакцинации и медицинской статистики.

«Ближе, наверное, к лету 2021 года какое-то ослабление. Ну, я так думаю. Потому что если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 21 года коронавирусная инфекция должна отступить», - заявил Вечорко в эфире канала «Россия 1».

За минувшие сутки в России поставлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. Выявлено 29 039 новых случаев инфицирования. Предыдущий рекорд по заболеваемости был поставлен днем ранее – тогда инфекцию обнаружили у 28 782 человек.

За прошедшие сутки по выздоровлению после COVID-19 выписались 21 342 человека. Скончались 457 пациентов. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 460 770 случаев коронавируса. В мире зарегистрировано более 65 миллионов зараженных. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:21 В стране и мире
В Минобрнауки оценили перспективу отмены зимней сессии из-за пандемии
14:19 В стране и мире
Чубайс выстрелил из гаубицы на Петропавловской крепости
13:27 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело против стрелявшего по девочке полицейского
13:04 В стране и мире
Видео
Облака дыма: кадры с места крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону
11:22 В стране и мире
Видео
Показали, как расстреляли: опубликованы кадры следственного эксперимента на месте убийства семьи в Подмосковье
Популярное
Популярное
Стало известно, кто установил таинственный монолит в пустыне Юты
Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов
Ученый разгадал загадку Бермудского треугольника
Видео
«Бабушка-нацистка» вновь получила тюремный срок за отрицание холокоста
Названа серьезная опасность картофеля
На дне Балтийского моря нашли легендарную «Энигму»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.