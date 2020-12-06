Врач рассказал, когда в России отступит пандемия COVID-19

Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце следующего года. До этого времени часть принятых ранее ограничений придется соблюдать, считает главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

В своих прогнозах он опирается на данные о начале массовой вакцинации и медицинской статистики.

«Ближе, наверное, к лету 2021 года какое-то ослабление. Ну, я так думаю. Потому что если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 21 года коронавирусная инфекция должна отступить», - заявил Вечорко в эфире канала «Россия 1».

За минувшие сутки в России поставлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. Выявлено 29 039 новых случаев инфицирования. Предыдущий рекорд по заболеваемости был поставлен днем ранее – тогда инфекцию обнаружили у 28 782 человек.

За прошедшие сутки по выздоровлению после COVID-19 выписались 21 342 человека. Скончались 457 пациентов. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 460 770 случаев коронавируса. В мире зарегистрировано более 65 миллионов зараженных.