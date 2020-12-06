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Россияне назвали лучших актеров десятилетия

Анна Панцулая
15:17 06.12.2020
В опросе приняли участие 1600 россиян из всех округов страны.
Россияне назвали лучших актеров десятилетия
© Фото: Bruno Germany, Pixabay

Сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob представил рейтинг лучших, по мнению россиян, актеров, внесших наибольший вклад в развитие отечественного и зарубежного кинематографа за последние 10 лет. Отмечается, что опрос был проведен в 320 населенных пунктах всех округов РФ среди 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.

В результате исследования выяснилось, что, по мнению опрошенных, Константин Хабенский и Александр Петров являются лучшими российскими актерами: за каждого из них проголосовали 10% участников опроса. Второе место заняли Сергей Безруков и Данила Козловский (по 7%). На третью строчке рейтинга оказался Владимир Машков (6%).

Среди зарубежных представителей актерской профессии россияне отметили Леонардо Ди Каприо (12%). За ним следует Джонни Депп, за которого отдали голос 10% опрошенных. Третье место в списке лучших иностранных актеров занял Роберт Дауни-младший (5%).

Лучшей актрисой из России зрители назвали Светлану Ходченкову (13%). Чулпан Хаматова заняла второе место в рейтинге, получив 4% голосов опрошенных. Третье место российские зрители отдали Екатерины Климовой и Елизаветы Боярской, за которых проголосовало 3% участников исследования.

По мнению опрошенных россиян, лучшей зарубежной актрисой десятилетия является Анджелина Джоли (14%). Второе место заняли Джулия Робертс, Кристен Стюарт (по 3%), также зрители отметили талант Скарлетт Йоханссон, Миллы Йовович и Мерил Стрип (по 2%).

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