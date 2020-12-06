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МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами

Анна Панцулая
14:07 06.12.2020
В ведомстве заявили, что таким образом Госдеп США ставит под сомнение итоги Второй мировой войны.
МИД ответил на признание в грин-картах США уроженцев Южных Курил японцами
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

МИД РФ отреагировал на информацию о том, что в правилах лотереи Green Card США россияне, родившиеся в Южных Курилах, считаются гражданами Японии.

«Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР…Знайте свои границы и “красные линии"», — говорится на странице ведомства в Twitter.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Государственный департамент США ставит под сомнения итоги Второй мировой войны, а также«поощряет реваншизм».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что таким образом американское правительство выстраивает антироссийскую политику и что Россия должна отвечать на действия подобного характера.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в документах американской лотереи Green Card утверждается, что те, кто родился на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Эторофу цепи Курильских островов, якобы относятся к гражданам Японии. Об этом сообщила японская газета Hokkaido Shimbun. Соответствующий документ был опубликован на сайте Бюро по консульским делам Госдепа США.

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