Врачи объяснили, почему люди переедают

Еда - это самый простой и доступный способ борьбы со стрессом. Тем не менее, существует риск переедания, которое так или иначе приводит к появлению лишнего веса. Эксперты рассказали о том, как избежать этого и избавиться от вредной привычки.

По словам диетолога Екатеринбургского центра медицинской профилактики Ирины Бородиной, причины привычки заедать стресс нужно в первую очередь искать в детстве.

«Чаще всего мамы начинают кормить малыша, когда он плачет. Еда успокаивает ребенка. Это совсем не означает, что он на самом деле был голоден», - добавил специалист.

Также перееданию способствуют маркетинг и то, что многие забывают о калорийности продуктов. Так, в шоколадном батончике содержится калорий примерно как в двух-трех яблоках, и создается впечатление, что от фруктов вес не растет, так как они полезные.

«Возможно, да, яблоки полезнее шоколадного батончика по своему аминокислотному и нутриентному составу. Но вес-то мы набираем за счет калорий, которые поступают в организм», - сообщил преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.

Чтобы сбросить лишний вес и справиться с чувством голода, медики посоветовали больше пережевывать пищу, добавить в рацион больше клетчатки, выпить чашку черного кофе через час после еды и после приема пищи жевать жвачку. Эксперты заявили, что важно не винить себя за переедание - это вызовет стресс, из-за которого вновь захочется есть. Об этом сообщает издание 74.ru.