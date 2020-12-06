В Минске усилили меры безопасности из-за акции оппозиции
Сотрудники белорусского МВД, в частности, развернули свои силы на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, около метро «Фрунзенская».
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
В центр Минска стянули автобусы с силовиками и спецтехнику. Такие действия местных властей вызваны проводимой в городе несанкционированной акцией оппозиции.
Перед началом незаконного мероприятия правоохранительные органы огородили и выставили оцепление на знаковых площадях столицы, сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, ссылаясь на очевидцев, сотрудники белорусского МВД, в частности, развернули свои силы на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, около метро «Фрунзенская».
Местные СМИ сообщают, что в некоторых районах Минска были задержаны несколько оппозиционеров. Официального подтверждения этой информации от полиции пока не было.