В Минске усилили меры безопасности из-за акции оппозиции

В центр Минска стянули автобусы с силовиками и спецтехнику. Такие действия местных властей вызваны проводимой в городе несанкционированной акцией оппозиции.

Перед началом незаконного мероприятия правоохранительные органы огородили и выставили оцепление на знаковых площадях столицы, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, ссылаясь на очевидцев, сотрудники белорусского МВД, в частности, развернули свои силы на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, около метро «Фрунзенская».

Местные СМИ сообщают, что в некоторых районах Минска были задержаны несколько оппозиционеров. Официального подтверждения этой информации от полиции пока не было.