Молдавская оппозиция потребовала досрочной инаугурации Санду

Участники акции протеста в Молдавии потребовали от действующих властей досрочной инаугурации избранного президента республики Майи Санду. Сегодня около 20 тысяч протестующих вышли на центральную площадь Кишинева и прилегающий у ней проспект Штефана чел Маре.

«Мы требуем вступления в должность избранного президента Майи Санду 10 декабря, сразу после утверждения Конституционным судом результатов президентских выборов. В этот день правительство должно подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным выборам», - приводит «Интерфакс» заявление вице-председателя оппозиционной партии Александра Слусаря.

Оппозиционеров поддержала и сама Санду, которая потребовала скорейшей отставки действующего кабинета министров и досрочных выборов парламента.

«Мы должны добиться немедленного роспуска парламента и досрочных выборов. Сделать это необходимо через отставку правительства», - уверена Санду.

Несколько сотен сотрудников правоохранительных органов оцепили подступы к правительственным зданиям, но демонстранты не предпринимают активных действий, акция проходит мирно.

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 15 ноября. Согласно итогам голосования, победу в нем одержала Майя Санду (57,75%). Игорь Додон заручился поддержкой 42,25% голосов.