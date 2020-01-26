Шанхай прекратил междугороднее автобусное сообщение из-за вируса

Власти Шанхая вынуждены были принять меры безопасности и осуществления контроля из-за смертельного коронавируса. 26 января, после того, как в мегаполисе был объявлен наивысший, I уровень реагирования на ЧС, было принято решение приостановить автобусное сообщение с другими городами страны, сообщается на сайте местной администрации.

Уточняется, что запрет распространяется как на прибывающие, так и убывающие рейсовые междугородние автобусы. Нарушающим соответствующее распоряжение компаниям грозят штрафы и отзыв лицензии на перевозку пассажиров.

В городе из-за карантина отменены все массовые мероприятия, прекратили работу все туристические объекты, театры, музеи, спортивные и развлекательные комплексы.

В Шанхае к настоящему времени подтверждено 40 случаев инфицирования пневмонией нового типа и одна жертва. Всего в Китае зараженными числятся более двух тысяч человек и 57 человек уже погибли от ранее неизвестного заболевания.

Китайские власти в конце 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в городе Ухань неизвестной пневмонии. Специалистами был установлен возбудитель болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Вирус распространился за пределы КНР - в Гонконг, Тайвань, Таиланд, Японию, США, Вьетнам, Сингапур, Францию и Австралию.

Как официально заявили власти Китая, вирус передается от человека к человеку. Высказывалось мнение, что вирус может передаваться и через предметы, с которыми контактировал заболевший. Им также можно заразиться и во время инкубационного периода, который длится до двух недель.