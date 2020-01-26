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Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Ирина Егорова
14:04 26.01.2020
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2047, умерли 57 человек.
Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
© Фото: Chen Sihan, Xinhua, Globallookpress

Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя. 

Инкубационный период коронавируса может составлять от одного до 14 дней. Получается, что человек уже болен, но никакие симптомы заболевания у него не проявляются. Из-за этого работа по сдерживанию распространения вируса усложняется.

По словам Ма Сяовэй, вирус мутирует, и неизвестно, какие риски может представлять такой процесс, ведь информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена.

По последним данным, смертельным вирусом уже больны больше двух тысяч человек. Новый вид пневмонии унес жизни 56 заболевших.

Первый случай заболевания был зафиксирован в Ухане 31 декабря. Ранее неизвестный вирус начал активно распространяться не только по территории провинции, но и по всему Китаю и выходить за пределы страны. Сейчас заболевшие числятся в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Франции и Малайзии, Непале и Австралии.

По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу. 

В Роспотребнадзоре порекомендовали воздержаться от посещения КНР, не посещать места массового скопления людей, пользоваться масками, а также соблюдать правила личной гигиены

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