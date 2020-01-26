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Врач рассказала, чем можно заразиться в примерочных

Александра Арсентьева
14:20 26.01.2020
Тяжелыми и дорогостоящими в лечении считаются грибковые заболевания.
Врач рассказала, чем можно заразиться в примерочных
© Фото: Frank Röder, imageBROKER.com, Globallookpress

Носка чужих вещей может привести к серьезным заболеваниям и заражению паразитами. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова.

По ее словам, в одежде из магазинов, секонд-хендов и даже в кофте, которую вы «взяли поносить» у подруги, может обитать целый животный мир.

«Прежде всего, речь идет о таких опасных насекомых, как платяная вошь. И если она попадает на ваш кожный покров, считайте, что ваша песенка спета. Водится она в “закромах” любой “пораженной” одежды, выбирая самые потайные места, - карманы, всевозможные складки и швы», - рассказала Макарова «Вечерней Москве».

Эта разновидность кровососущих паразитов от головных вшей отличается тем, что ее лапки не приспособлены долго удерживать массу тела на волосах, поэтому они перескакивают на одежду, где и ждут своего хозяина. Насекомое ползает по телу человека, кусает его, это вызывает зуд, чесотку и жжение. Заметить паразита не просто - у него очень маленький размер. Самки живут около 45 дней, но успевают за свою короткую жизнь отложить примерно 100 яиц. Если вы все-таки подцепили платяную вошь и она уже успела перейти и на другие ваши вещи, выход один - всю зараженную одежду нужно постирать в машинке при самой высокой температуре с добавлением инсектицидов.

Также свое тело следует обработать специальными препаратами, которые продаются в аптеке. По словам эксперта, обычный шампунь может смыть с вас насекомых.

Чесотка - еще один бич любителей примерять одежду. Заболевание, по словам Макаровой, начинает проявляться уже на второй или третий день после заражения. Главные симптомы чесотки - это зуд, который усиливается вечером и в жаркий день. Большего всего при чесотке страдают места, где кожа самая нежная, - паховые впадины, живот, бедра.

Как правило, при чесотке врач назначает серную мазь для местного применения, бензилбензоат или перметрин. Если пациент будет выполнять все рекомендации специалиста, то избавиться от недуга за сутки.

Тяжелыми и дорогостоящими в лечении считаются грибковые заболевания. Болезнь может появиться как через пару дней, так и через несколько месяцев.

Главными симптомами являются шелушение кожи и зуд на стопах. Более серьезные формы заболевания влекут боли, волдыри и отечности.

Опасным симптомом является поражение ногтевой пластины, которая может окраситься в бледно-желтый цвет.

Макарова рекомендует всегда после покупки одежды обязательно проутюжить ее с изнаночной стороны.

«В магазинах лучше не примерять одежду на голое тело, особенно купальники. Любую одежду надевайте поверх своей», - отметила она.

Если есть сомнения по поводу купленной обуви, можно ее обработать антигрибковыми средствами. Также полезно использовать профилактические дезодоранты для обуви с антигрибковым действием.

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