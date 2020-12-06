Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы на Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. По его словам, он сделал это «в ознаменование новой миссии», по всей видимости, имея в виду назначение на должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости!», – написал он на своей странице в Facebook.

Чубайс также уточнил, что вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий его действия не повлекли.

Выстрел был произведен в рамках празднования Дня Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Вместе с Чубайсом из гаубицы стрелял директор Музея антропологии и этнографии РАН Андрей Головнев.

После ухода с поста главы «Роснано» Чубайс был назначен на новую должность указом президента РФ. Чубайс отметил, что предстоящее дело «на этот раз» по-настоящему значимо для страны и ему интересно.